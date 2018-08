Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis spune ca premierul nu avea dreptul sa desemneze un premier interimar și o acuza ca a incalcat mai multe articole din Constituție. Avocatul Bolcaș a comentat in termeni foarte duri decizia președintelui. „Acesta nu e un razboi! Nu e nici macar razboi politic! M-ați provocat și o sa…

- Procurorii anticorutie au descins astazi la Institutul Mamei si Copilului. Perchezitiile au loc in cadrul unui dosar de coruptie.Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant al CNA, Angela Starinschi.

- Traim, fara a realiza pe deplin, in plin razboi. Desi la o prima vedere ar parea ca ne bucuram de pace, noi, romanii, traversam un climat extrem de tensionat, supurand de conflicte in desfasurare. Grav este ca nu realizam primejdia, pericolul pentru existenta noastra ca stat. Grav este ca nu ne preocupa…

- Patru manifestanti din Piata Victoriei au fost dusi la Politie dupa ce au fortat dispozitivul de jandarmi si au aruncat cu diverse obiecte catre ei, au transmis miercuri seara reprezentantii Jandarmeriei Bucuresti. Institutia precizeaza ca doi jandarmi au fost raniti in urma incidentelor.

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, marti, ca in actuala sesiune parlamentara deputatii USR sa nu mai poata sa aduca invitati in Parlament si ca in timpul sedintelor de plen turistii sa nu mai aiba acces pe holul central. Citește și: Adevarata BOMBA din dosarul lui Dragnea: INTERDICȚIA…

- Este razboi total in Primaria Capitalei, intre putere și opoziție. Viceprimarul PSD Aurelian Badulescu il da in judecata pe cosilierul general al PNL, Ciprian Ciucu, pentru o postare pe Facebook.Citește și: Intalnire DECISIVA intre Liviu Dragnea și Tariceanu: liderul PSD poate juca la RUPERE/SURSE…

- Parchetul General extinde ancheta in dosarul Colectiv și investigheaza modul in care autoritațile au intervenit și au ingrijit victimele imediat dupa tragedie, luni dimineața fiind audiate patru persoane. Ancheta este extinsa in urma plangerilor penale depuse de parinți și victime.„Suntem…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis și 'Portocala', a reactionat joi, la miezul noptii, la Realitatea TV, la putin timp dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, confirmase ca acesta facuse un denunț impotriva șefei sale, procurorul sef al DNA, Laura Codruța Kovesi.„Nu ințeleg de ce domnul…