Rusia va inrola 1,2 milioane de persoane in cadrul „mobilizarii parțiale”. O sursa apropiata de unul dintre ministerele federale a declarat pentru Meduza. In același timp, sursa Meduza, apropiata autoritaților de la Moscova, a precizat ca in capitala ar urma sa fie mobilizate pana la 16.000 de persoane. Informația a fost confirmata de o sursa apropiata de unul dintre ministerele federale. In Sankt Petersburg, aproximativ 3.200 de persoane vor fi recrutate, a adaugat o sursa apropiata biroului ambasadorului general al Districtului Federal de Nord-Vest. Un interlocutor apropiat de un minister federal…