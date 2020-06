Stiri pe aceeasi tema

- Premierul a precizat ca "starea de alerta este indispensabila pentru a mentine toate reglementarile care sunt necesare pentru a garanta protectia sanatatii si vietii cetatenilor". "Am vazut ca in media a aparut informati ca astazi vom lua decizia de prelungire a starii de alerta. Nu vom lua astazi decizia…

- STARE DE ALERTA. "Nu este o tema care ar trebui politizata. Eu m-am ferit sa o politizez si ii rog pe cei din Parlament sa decida in functie de criterii si analize obiective, nu in functie de interese politice sau electorale de moment. (...) Mai au timp sa se gandeasca. Eu ii sfatuiesc sa nu trateze…

- Dupa 15 iunie se vor putea redeschide mall-urile, gradinitele si cresele private Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca se impune prelungirea starii de alerta, cu mai putine restrictii si a facut un apel catre parlamentari in acest sens, potrivit Agerpres. „Avand in vedere ca nu avem o scadere…

- Ludovic Orban acuza Parlamentul ca a actionat neconstitutional in momentul in care a modificat Hotararea Guvernului de instituire a starii de urgenta. Premierul acuza Legislativul de incalcarea separatiei puterilor in stat. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia "Astazi a…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, analizeaza trei posibilitați privind solicitarea Guvernului catre Parlament de aprobare a starii de alerta pe teritoriul național, una dintre acestea fiind de vot „pentru” cu condiția ca premierul Ludovic Orban sa prezinte in Legislativ planul pentru dupa…

- Ludovic Orban a vorbit despre amenzile pentru nepurtarea mastii de protectie in timpul vizitei pe care a efectuat-o vineri la fabrica Star Assembly din Sebeș. "O perioada de timp recomandarea pe care am dat-o catre forțele de ordine este aceea de a informa, de a solicita respectarea regulilor.…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care vizeaza cele trei zile nereglementate ce urmeaza expirarii starii de urgența. Prin OUG se da și definiția starii de alerta, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela, dupa ședința Executivului. De altfel, la ora 20.00 incepe ședința Comitetului Național…

- Un semnal de alarma este tras cu privire la persoanele cu dizabilitați. Ele au fost uitat de Guvernul Orban din legea transmisa Parlamentului cu privire la reglementarea Starii de Alerta. Atenționarea este facuta de presedintele ALDE Sector 4, Adrian Chiotan, fost Președinte al Autoritatii Nationale…