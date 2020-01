Razboi total la PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii raspunde lui Robert Negoita, intr-un comentariu la o scrisoare deschisa postata de primarul Sectorului 3 pe Facebook, ca il asteapta in partid si vrea sa c...

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoita a transmis miercuri o scrisoare deschisa catre conducerea PSD in care pune mai multe conditii pentru a se intoarce in partid. „Sunt dispus sa revin, dar doar daca partidul este determinat sa-si asume niste actiuni, principii si valori fara de care PSD-ul nu are viitor”,…

- Primarul Sectorului 3 Robert Negoița a declarat, la Digi24, ca liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu l-a sunat pe acesta cu privire la intoarcerea in partid, adaugand ca daca se va gasi o varianta prin care vor fi puse in aplicare principiile din scrisoarea deschisa adresata conducerii PSD se va…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in cadrul Comitetului Executiv de luni a fost luata decizia de anulare a suspendarii lui Robert Negoita, primarul Sectorului 3, si ca decizia de a reveni in partid ii apartine edilului.

- Primarul Sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița, suspendat din PSD pentru o perioada de 6 luni, a declarat vineri la Digi24 ca „probabilitatea este foarte mica” sa ramana alaturi de partid.PSD urmeaza sa-i ridice suspendarea lui Negoița la primul CEX care va fi organizat dupa sarbatorile…

- Primarul Sectorului 3 din Capitala, fostul vicepresedinte Robert Negoita, sanctionat cu suspendarea din partid sub conducerea Vioricai Dancila, a fost invitat luni, la conferinta judeteana PSD Bucuresti, sa candideze din nou din partea PSD la alegerile locale, invitatia fiind adresata de liderul…

- Președintele interimar al organizației de femei a PSD, Viorica Dancila, a convocat CEX-ul acestui for insa nu se așteapta la o ședința prea liniștita, amenințarea venind din partea fostului ministru de Interne, Carmen...