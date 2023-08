Stiri pe aceeasi tema

- Rusia cauta soldați in alte țari: 5.000 de dolari ca sa mergi la razboi, in UcrainaReclame care ofera o plata imediata de peste 5.000 de dolari pentru inrolarea in armata rusa au inceput sa apara pe ecranele utilizatorilor de internet din Kazahstan, pe fondul escaladarii conflictului din Ucraina,…

- Guvernatorul regiunii Rostov susține ca o a doua racheta ucraineana a fost doborata, de data aceasta in apropiere de Azov. Atat Taganrog, cat și Azov sunt aproape de Rostov pe Don, unul dintre cele mai mari orașe din Rusia.Armata rusa susține ca a interceptat o racheta ucraineana. Remintim ca o explozie…

- Volodimir Zelenski spune ca podul Kerci, construit de ruși, și care leaga Crimeea ocupata de teritoriul Rusiei, este o ținta militara legitima pentru aparatorii ucraineni pentru ca „aduce razboi și nu pace”.

- Forțele ucrainene inainteaza decisiv pe flancul sudic al orașului Bahmut, confirma ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar. Situația pe flancul nordic ramane neschimbata, conform declarației sale pe Telegram. Atenția recenta se concentreaza asupra satului Klisciivka, situat in sudul Bahmutului.STIRIPESURSE.RO…

- Grupul Wagner este o armata privata de mercenari care a luptat alaturi de armata regulata rusa in Ucraina. Liderul Wagner, Evgheni Prigojin, a lansat un apel la rebeliune, iar trupele din grup par sa se indrepte spre nordul Rusiei, spre Moscova, relateaza BBC.

- Administratia de la Washington nu este de acord cu un eventual armistitiu in Ucraina atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, a declarat secretarul de Stat american, Antony Blinken.Blinken ia peste picior armata rusa: „A doua cea mai puternica din Ucraina”, nu din lumeSecretarul de stat…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a declarat ca Moscova a recrutat de la 1 ianuarie 2023 aproape 120.000 de soldati cu contract in armata sa, care incearca sa-si refaca efectivele slabite de ofensiva in Ucraina, informeaza AFP și Hotnews. „Intre 1 ianuarie și 19 mai, 117.400 de persoane au…

Ucraina a inceput un razboi total cu Pușkin. Toate monumentele poetului național al Rusiei vor fi daramate"Puskin trebuie sa cada" - toate monumentele poetului national al Rusiei sunt amenintate cu distrugerea in Ucraina.