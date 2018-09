Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul chinez ar putea refuza sa participe la noile negocieri comerciale care ar urma sa aiba loc in aceasta luna, daca administratia Trump va impune noi tarife pentru importurile chinezesti, potrivit unor oficiali chinezi citati de Wall Street Journal (WSJ), relateaza Reuters preluata de news.roStatele…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni care vizeaza doua firme, una din Rusia si una din China, acuzate de sustinerea programelor nuclear si balistic din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters preluata de mediafax. Noile sanctiuni vizeaza firma rusa Volasys Silver Star si Yanbian…

- Administratia Trump a contactat China pentru o noua runda de discutii comerciale, in conditiile in care se pregateste sa activeze noi tarife punitive, pentru bunuri chinezesti in valoare de 200 de miliarde de dolari, au declarat miercuri doua persoane apropiate situatiei, transmite Reuters conform News.ro…

- China intentioneaza sa impuna noi taxe vamale cuprinse intre 5% si 25% la bunuri importate din SUA, in valoare de aproximativ 60 de miliarde de euro, a anuntat vineri Ministerul Comertului de la Beijing, transmit Financial Times, Reuters si Bloomberg. Perioada de implementare a noilor tarife…

- Autoritațile din Japonia au anunțat ca vor diminua rezerva de plutoniu a țarii, cea mai mare cantitate deținuta la nivel global de un stat care nu produce armament nuclear, in urma presiunilor exercitate de Statele Unite și China, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Guvernul japonez nu a…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a exprimat convingerea ca ritmul rapid de crestere a economiei SUA inregistrat in trimestrul doi din 2018 va persista in urmatorii ani. "Nu cred ca ca este un fenomen care sa tina un an sau doi. Cu siguranta suntem intr-o perioada de patru-cinci…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a exprimat convingerea ca ritmul rapid de crestere a economiei SUA inregistrat in trimestrul doi din 2018 va persista in urmatorii ani, transmit DPA si Reuters. "Nu cred ca ca este un fenomen care sa tina un an sau doi. Cu siguranta suntem intr-o…

- Primele masuri ale oficialilor din UE si SUA vor fi rezolvarea problemelor legate de tarifele vamale la otel si aluminiu, a afirmat joi secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, care se asteapta ca un acord comercial intre cele doua parti sa fie realizat treptat, transmite Reuters. Tarifele…