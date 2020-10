Stiri pe aceeasi tema

- Noi confruntari militare intre Armenia și Azerbaijan. Orașul azer Ganja a fost noaptea trecuta ținta unui nou atac cu rachete, soldat cu moartea a 12 oameni, intre care și doi copii. Alți 40 de civili au fost raniți.

- Autoritatile din Azerbaidjan au anuntat, sambata, ca 12 civili au fost ucisi si peste 40 au fost raniti in orasul Ganja, ca urmare a unor atacuri lansate de Armenia, relateaza Reuters.Autoritatile de la Baku au afirmat ca doua rachete au lovit cladiri de apartamente din al doilea oras ca marime…

- Azerbaidjanul a cucerit mai multe localitati din Nagorno-Karabah in conflictul cu Armenia asupra regiunii locuite de o majoritate armeana, au anuntat miercuri ambele parti si autoritatile regionale, citate de agentia DPA. Azerbaidjanul a reusit sa mute frontul mai adanc in regiunea aflata in conflict,…

- Azerbaidjanul acuza Armenia ca a bombardat puternic un bloc de apartamente, in vreme ce Armenia spune ca Azerbaidjanul ataca cele mai populate orase din tara. Presedintele din Nagorno Karabakh spune ca la linia de contact sunt sute de morti.La o zi dupa semnarea armistitiului dintre Azerbaidjan…

- Razboiul dintre Armenia și Azerbaidjan se complica pe zi ce trece. Ambele tabere lupta cu forța pentru a suprima inamicul. Noaptea de joi spre vineri a fost una dificila pentru Azerbaidjan, dar și pentru Armenia.Militarii azeri au preluat controlul asupra inalțimilor din jurul satului Madagiz…

- Armenia si Azerbaidjanul, foste republici sovietice, se aflau in pragul razboiului duminica, acuzandu-se reciproc ca au inceput lupte violente pentru controlul Nagorno-Karabah, o volatila regiune separatista din Azerbaidjan populata majoritar de etnici armeni. Evenimentele au relansat ingrijorarea…

- Turcia a anunțat ca va sprijini Azerbaidjanul „cu toate mijloacele” pe care le are la dispoziție in conflictul pe care aceasta țara il are cu Armenia și care s-a reaprins in dimineața zilei de duminica, relateaza Al Arabiya.

- Azerbaidjanul și Turcia vor desfașura exerciții militare comune la hotar cu Armenia. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii de la Baku prin intermediul unui comunicat de presa.Autoritațile de la Erevan nu au comentat deocamdata situația.