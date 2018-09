Stiri pe aceeasi tema

- „Voi da curs solicitarii sa ciresc acea epistola. Nu am citit-o pe toata, dat cat am apucat sa citesc am ințeles care este cea mai mare suparare din acea scrisoare - sa ne aliniem cu Iohannis, cu SRI, cu SPP și cu partidele de opoziție. Eu, ca președinte, nu pot sa duc și noi voi duce acest partid sa…

- O scrisoare semnata de Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu arata ca Liviu Dragnea a devenit o vulnerabilitate pentru PSD și ii cere acestuia demisia de la șefia partidului, precum și inlocuirea sa cu Viorica Dancila ca președinte interimar. Cei trei lideri PSD cer și adoptarea unei inițiative…

- Liviu Dragnea a anunțat ca legea a trecut la Senat, dar va fi modificata total la Camera Deputaților. Conform unor calcule facute de Dragnea, daca s-ar fi votat varianta senatorilor, Romania nu ar mai fi caștigat 40 de miliarde de dolari.”O varianta pentru legea offshore, diferita fața…

- Liviu Dragnea a rabufnit la adresa unui reporter Realitatea Tv, cu privire la speculatiile din spatiul public pe tema unei intelegeri pe care el ar fi facut-o cu statul paralel pentru a scapa de condamnare.„V-ați hotarat, ați facut plangere penala la Parchet, ca mi-ați pus o intrebare, pusa…

- Razboiul dintre Coaliție și ”Statul paralel” continua din de in ce mai dur. Instituții de forța cheie care ar face parte din entitatea urata de cei cei din Coaliție ar urma sa fie paralizate prin noua strategie. Asta inseamna ca printr-o Rectificare bugetara care ar urma sa fie operata in curand,…

- Victor Ponta a publicat, marți seara, un avertisment la adresa lui Liviu Dragnea! Alaturi de un text, Ponta a oferit și o poza cu el și cu Dragnea la una dintre vilele SRI, celebra K2.“ A trecut un an și jumatate de cind PSD deține majoritatea zdrobitoare, unica in postdecembrism, atit in…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a ironizat luni revenirea pe scena politica a lui Gabriel Oprea si a UNPR, aratand ca, daca in acest fel ii raspunde lui „statul paralel” la avertismentele adresate in ultima perioada, inseamna „ca sunt in continuare slabi”. „‘Mare’ surpriza! Daca cu asta raspunde (statul…

- Comitetul Executiv Național al PSD a decis, vineri, susținerea președintelui PSD Liviu Dragnea în toate funcțiile politice deținute de acesta la conducerea partidului și la conducerea Camerei Deputaților din Parlamentul României.