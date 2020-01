Război total: Conflictul care va duce la un haos de nedescris "Si daca data viitoare niciuna dintre cele doua tabere nu va face un pas inapoi, antrenandu-ne pe toti intr-un haos de nedescris?", a declarat monarhul in Parlamentul European de la Strasbourg, in timp ce punctul culminant al tensiunilor dintre Teheran si Washington pare sa fi fost depasit.



"Un razboi total pune in pericol stabilitatea intregii regiuni. De asemenea, risca sa perturbe masiv intreaga economie mondiala (...), dar si sa provoace un reviriment al terorismului in lumea intreaga", a continuat monarhul, care si-a exprimat deja ingrijorarea luni la postul France 24 cu privire… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

