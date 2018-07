Război Siria. Putin, răspuns dur către Israel Rusia este aliata a regimului sirian al presedintelui Bashar al-Assad, alaturi de Iran si Hezbollahul libanez, inamici declarati ai Israelului.



'Iranienii joaca un rol foarte, foarte important in eforturile noastre comune de eliminare a teroristilor din Siria. De aceea, in perioada actuala, noi consideram ca nerealista cererea Israelului privind retragerea trupelor straine' din Siria, a declarat in engleza ambasadorul rus la '10', un post privat de televiziune israelian.



'Prezenta iraniana in Siria este total legitima potrivit principiilor ONU', a apreciat ambasadorul Rusiei

Sursa articol si foto: dcnews.ro

