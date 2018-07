Război Siria. Negocieri între Assad și kurzii susținuți de SUA Regimul, care si-a inmultit victoriile pe teren in fata rebelilor si jihadistilor datorita sprijinului venit din partea aliatului sau rus, a luptat foarte rar impotriva minoritatii kurde, care a adoptat o pozitie de 'neutralitate' fata de putere si rebeli in conflict.



O perioada indelungata oprimati de putere, kurzii si-au instaurat o autonomie de facto in regiunile din nordul si nord-estul Siriei dupa retragerea fortelor guvernamentale la inceputul conflictului in 2011, ceea ce reprezinta astazi 30% din teritoriul sirian fragmentat, potrivit Observatorului sirian pentru drepturile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

