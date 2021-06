Stiri pe aceeasi tema

- Un deceniu de razboi in Siria s-a soldat cu aproape o jumatate de milion de morti, a anuntat marti Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR) - un nou bilant care include peste 100.000 de victime, ale caror morti au fostconfirmate de ONG, relateaza AFP. Conflictul a izbucnit in 2011,…

- Distribuitorul de jocuri si jucarii Noriel Impex a beneficiat de un credit in valoare de 1,22 milioane de euro de la Raiffeisen Bank, garantat de EximBank in proportie de 90%, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicata companiilor mari. "Societatea Noriel Impex SRL, una dintre…

- Adda nu a mai rezistat și a pus piciorul in prag. Una din urmaritoarele ei au suparat-o atat de tare, incat a repostat, public, pe contul ei de Facebook, mesajul care a ranit-o și a facut-o sa rabufneasca. Daca ați fi spus ca e una din artistele care incearca sa aplaneze conflictele. ei bine, v-ați…

- SUA ia in calcul sa trimita in urmatoarele saptamani nave de razboi in Marea Neagra pentru a-si arata sprijinul fata de Ucraina in urma miscarilor de trupe rusesti din apropierea granitei acesteia, a declarat un oficial din Ministerul Apararii pentru CNN.

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse. Potrivit…

- Un veteran de razboi din Calabria, Italia, in varsta de 85 de ani, și-a cedat vaccinul anti-COVID-19 unei tinere de 23 de ani care sufera de cancer. E unul dintre cele mai emoționante gesturi de solidaritate in pandemia de coronavirus. S-a intamplat in urma cu cateva zile in Calabria, unde barbatul,…

- Mai multe strazi din Capitala au devenit impracticabile din cauza gropilor, iar soferii se plang ca nu au cum sa le ocoleasca. Pe strada Calea Basarabiei, de exemplu, gropile sunt atat de mari incat se vad si din satelit.

- Parlamentul de la Copenhaga a aprobat o noua legislație, care interzice guvernelor straine sa finanțeze moschei in Danemarca. Masura are scopul de a impiedica state musulmane, in special Turcia, Arabia Saudita...