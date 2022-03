RĂZBOI Rusia-Ucraina ZIUA 6. CONVOIUL uriaș al rușilor, lângă Kiev. Se pregătește asaltul final - LIVE TEXT RAZBOI Rusia-Ucraina. ZIUA 6. Principalele evenimente din 1 martie Ora 04:00 - Este așteptat un atac la Herson. Presa ucraineana anunța ca și aici va fi lansata o ofensiva. Langa Herson, Forțele Armate ale Ucrainei au doborat o coloana mare de echipamente militare ruse, potrivit Unian.net. Ora 03:40 - Noi imagini prin satelit inregistrate luni indica prezenta unui convoi militar rusesc la nord de capitala Kiev care se intindea pe aproximativ 103 kilometri (64 de mile), mult mai lung decat se credea. FOTO - AICI Ora 03:28 - Organizația internaționala World Rugby a anunțat suspendarea Rusiei și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- UPDATE 22: 20 Cetațenii Kievului trebuie sa ajunga acum la cel mai apropiat adapost, pentru ca se așteapta un raid aerian intens. Fotografii care circula pe rețelele de socializare arata inclusiv grupuri de parașutiști ruși care descind in capitala Ucrainei.❗️The #Russian invaders are landing on Sofiyivska…

- 20:00 Imagini postate pe rețelele de socializare arata schimburi de focuri cu trasoare și armament ușor. #Kyiv now Shelling and clashes #Ukraine #Russia pic.twitter.com/xSwlvhaGu1 — ₿ ܡܐܪܝܘ ???????????????????????? (@MarioLeb79) February 26, 2022 "Astazi (sambata), toate unitațile au primit ordinul…

- Intr-una dintre numeroasele filmari difuzate pe rețelele de socializare se observa un barbat civil, cel mai probabil ucrainean, care incearca sa opreasca un convoi militar rusesc, punandu-se in fața fiecarui vehicul. Ukrainian civilian trying to stop Russian military vehicles that are passing through…

- The Ministry of Foreign Affairs (MAE) continues to monitor the situation of Romanian citizens in Ukraine and has convoked the inter-institutional crisis cell to support and grant consular assistance to Romanian citizens in Ukraine, shows a release of the Executive regarding Prime Minister Nicolae…

- Imagini cu situația disperata din Ucraina, dupa momentul declanșarii invaziei din partea Federației Ruse, au inceput sa “curga” pe platformele de socializare și in presa internaționala. Parlamentarii ucraineni au votat legea marțiala. Disperați, mulți cetațeni din Kiev se ascund in metroul din capitala…

