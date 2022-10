Razboi Rusia – Ucraina, ziua 238. Vladimir Putin a decretat legea martiala in cele patru regiuni anexate de Rusia. Rusii se asteapta la un atac masiv in Herson, motiv pentru care au si inceput evacuarea civililor din aceasta regiune. Ucrainenii spun ca totul este doar o propaganda a Rusiei. Pe de alta parte, mercenarii Wagner au inceput sa ridice “fortarete” in Lugansk. Doua bombardiere strategice ale Rusiei au fost interceptate de avioanele de vanatoare americane in apropiere de Alaska. Iranul vrea o organizeze o serie de discutii cu reprezentantii ucraineni pentru a lamuri acuzatiile conform…