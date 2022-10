Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul da asigurari marti ca ”nu are informatii” despre folosirea de catre armata rusa a unor drone de fabricatie iraniana in Ucraina, dupa ce Kievul a acuzat Rusia de folosirea acestor drone in atacuri ale infrastructurii de aprovizionare cu electricitate si apa, relateaza AFP. ”Noi nu avem astfel…

- Președintele Ucrainei și șefii serviciilor de securitate s-au intalnit luni pentru a planifica modalitați de contracarare a utilizarii de catre armata rusa a "noilor tipuri de arme", dupa ce fortele rusesti si-au intensificat atacurile folosind drone de lupta iraniene, au spus surse de la cabinetul…

- Atacurile cu rachete ale Rusiei asupra centralelor electrice ucrainene sunt o incercare de a trece peste șocul produs la nivel mondial de amploarea infrangerii armatei ruse in regiunea Harkov. Putin vrea sa forțeze civilii sa paraseasca in masa marile orașe ale Ucrainei. Iar loviturile cu rachete asupra…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 188. Oficialii din Departamentul Apararii din SUA au ajuns la concluzia ca ucraina are mari șanse de a-și recupera teritoriul ocupat de trupele ruse de la inceputul inceputul invaziei. Ucrainenii au reușit sa elibereze mai multe sate dupa ce oficialii militari au anunțat…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 178 LIVE TEXT. Publicațiile din Statele Unite ale Americii susțin ca armata ucraineana a lansat o serie de atacuri asupra obiectivelor rusești din Peninsula Crimeea cu acordul oficialilor de la Washington. Jurnaliștii susțin ca au obținut un document al guvernului de la…

- Armata ucraineana a publicat pe rețelele sociale o inregistrare in care este prezentat un bombardament asupra mai multor cladiri in care militarii ruși au incercat sa se adaposteasca. Imaginile au fost postate pe contul de Facebook al batalionului 503 de Infanterie Marina al Ucrainei sub titlul „Misterioasa…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 159. Rusia a atacat din nou Odessa. Armata rusa a folosit rachete Iskander, trase din Crimeea. Potrivit agentiei de presa ucrainene Ukrinform, nu au fost raportate victime pana acum. Ambasadorul SUA la Kiev afirma ca atacul de la Olenivka este “de neconceput”, iar Statele…

- Bombardamentele ”vizeaza doar infrastructura militara. Nu au absolut nicio legatura cu infrastructuri folosite in punerea in aplicare a acordului privind exportul cerealelor”, declara un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. ”De aceea, asta nu poate si nici nu trebuie sa sa afecteze…