Razboi Rusia – Ucraina, ziua 225. Doua persoane și-au pierdut viața și mai multe cladiri au fost avariate și distruse in regiunea Zaporojie, ca urmare a unor bombardamente ale armatei ruse, anunta guvernatorul ucrainean al regiunii. Lideri din peste 40 de țari europene discuta joi și vineri la Praga despre razboiul din Ucraina și masurile politice adoptate de Rusia in ultima perioada. Armata Ucraineana a intrat in regiunea Lugansk și se pregatește sa continue ofensiva spre orasul Svatove. Pe Frontul de Sud, ucrainenii au impins linia frontului cu 20 de km, anunta serviciile britanice. Ucrainenii…