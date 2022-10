Stiri pe aceeasi tema

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 215. SUA au anunțat “consecintele catastrofale” in cazul in care Rusia ar folosi arme nucleare in Ucraina. Avertismentul a fost facut de consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, dupa ce ministrul rus de Externe a declarat ca regiunile care organizeaza…

- Cel puțin deocamdata, forțele rusești nu reușesc sa gaseasca o strategie potrivita pentru a bloca ofensivele ucrainene din nord-estul și sudul țarii, spun oficialii americani citați de CNN . Analiștii cred ca mobilizarea parțiala ar putea extinde capacitatea Rusiei de a susține razboiul, dar nu ii va…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 211. Mobilizarea parțiala anunțata de Vladimir Putin a declanșat, in marile orașe ale Federației, cele mai ample proteste de la inceputul razboiului din Ucraina. Sute de ruși revoltați au fost arestati, iar procurorii ii ameninta cu 15 ani de inchisoare. Deși ministrul Apararii…

- Contraofensiva ucraineana din regiunea Herson aflata in sudul țarii a intrat in a cincea zi, forțele armate ale Kievului aruncand in lupta dronele Bayraktar TB2 și lansand noi atacuri asupra punctelor de aprovizionare ale rușilor. Informațiile aparute vineri in presa ucraineana și pe platformele social…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 177 LIVE TEXT. Rusia amenința Europa cu “norul radioactiv” de la centrala Zaporojie. Moscova ar putea pregati o provocare vineri la centrala nucleara din Zaporojie, anunța serviciile de informații ucrainene. Centrala ar putea fi deconectata de la reteaua electrica ucraineana.…

- Ucraina a anuntat, duminica, ca trupele ruse care traversau fluviul Nipru in regiunea ucraineana Herson, pe care Moscova o controleaza, risca sa ramana blocate dupa ce toate podurile existente au fost scoase din uz, relateaza AFP. "Singurul mijloc de a traversa fluviul pentru ocupanti sunt pontoanele…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 170 LIVE TEXT. Rușii pretind din nou, fara dovezi clare, ca au distrus doua rachete HIMARS in Ucraina. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii in actualizarea zilnica de vineri despre ”operațiunea militara speciala din Ucraina”. De altfel, rusii sustin ca au distrus…

- Forțele rusești au decis probabil sa atace frontal Avdiivka de pe teritoriul ocupat al regiunii Donețk, in loc sa aștepte ca forțele ucrainene sa se retraga din pozițiile defensive pregatite ca urmare a operațiunilor rusești de invaluire la nord-est de localitate, se arata in evaluarea publicata in…