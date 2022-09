Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a avut vineri, 30 septembrie, o reacție ferma, la capatul discursului virulent al președintelui rus, in contextul anexarii a patru regiuni ale Ucraine i. „Anexarea ilegala proclamata de Putin nu va schimba nimic. Toate teritoriile ocupate ilegal de…

- Vladimir Putin a semnat anexarea celor patru regiuni din Ucraina: Ne vom apara teritoriul prin toate mijloacele. Kievul sa inceteze imediat atacurile si sa revina la masa negocierilor. Vladimir Putin a anunțat astazi anexarile ilegale ale regiunilor Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. Presedintele…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 217. Vladimir Putin se pregateste sa anunte vineri anexarea zonelor ucrainene ocupate dupa ce rezultatele la asa-zisele referendumuri au adus un rezultat decisiv pro-Kremlin. In Donetk si Luhansk 99% si respectiv peste 98% din populatie isi doreste alaturarea la Federatia…

- Serbia nu va recunoaste rezultatele referendumurilor organizate in patru regiuni din Ucraina ocupate partial de fortele ruse, a declarat miercuri presedintele Aleksandar Vucic, in ciuda legaturilor stranse dintre Belgrad si Moscova, potrivit Reuters. Autoritatile sustinute de Rusia din cele patru regiuni…

- Ministrul roman al Apararii e sceptic in ceea ce privește posibilitatea ca Vladimir Putin sa recurga la arme nucleare in razboiul din Ucraina, afirmand marți seara ca președintele rus a ”blufat”, in incercarea de a impresiona tarile europene, transmite Agerpres.”Ceea ce a facut Putin de la inceput,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 216. Primele rezultate partiale ale votului din patru regiuni ale Ucrainei ocupate de rusi arata ca majoritatea locuitorilor s-a pronuntat in favoarea aderarii la Rusia. Votul a avut loc pe parcursul a cinci zile in patru regiuni – Donetk, Lugansk, Zaporojie si Herson –…

- „Kremlinul a decis sa anexeze imediat teritoriile ucrainene”, arata jurnalistii publicatiei independente Meduza. Cu toate ca inițial amanase pe termen nedefinit organizarea acestor referendumuri de aderare, dupa ofensiva ucraineana, au fost deja stabilite alegeri pentru perioada 23-27 septembrie. Autoritatile…

- Miscarea tineretului prodemocratie din Rusia „Vesna” a lansat miercuri un apel la organizarea in aceeasi zi a unui protest pe intregul teritoriu al Federatiei Ruse impotriva mobilizarii militare partiale decretate anterior de catre presedintele Vladimir Putin, relateaza publicatia independenta rusa…