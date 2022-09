Razboi Rusia – Ucraina, ziua 217. Vladimir Putin se pregateste sa anunte vineri anexarea zonelor ucrainene ocupate dupa ce rezultatele la asa-zisele referendumuri au adus un rezultat decisiv pro-Kremlin. In Donetk si Luhansk 99% si respectiv peste 98% din populatie isi doreste alaturarea la Federatia Rusa, in Zaporojie procentul este doar” 93%, in timp ce in Herson, 87% au votat pentru anexare. The post Razboi Rusia – Ucraina, ziua 217 LIVE TEXT. Rusia va actiona pentru anexarea regiunilor ucrainene. FSB a deschis o ancheta pentru “act de terorism international” first appeared on Money .