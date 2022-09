Razboi Rusia – Ucraina, ziua 215. SUA au anunțat “consecintele catastrofale” in cazul in care Rusia ar folosi arme nucleare in Ucraina. Avertismentul a fost facut de consilierul american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, dupa ce ministrul rus de Externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi anexate de Moscova. Intre timp, peste 2000 de oameni au fost arestati, in ultimele zile, in Rusia, la manifestatiile impotriva mobilizarii decretate de Vladimir Putin. Iar Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un interviu…