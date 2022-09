Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a anuntat miercuri schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa, scrie AFP.

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 210. Vladimir Putin a anunțaat, intr-un discurs televizat, mobilizarea parțiala in contextul conflictului din Ucraina. Intr-un clip inregistrat, liderul de la Kremlin a spus ca țarile occidentale incearca sa “blocheze” independența și dezvoltarea și ca au facut din poporul…

- Mobilizarea parțiala anunțata de președintele Vladimir Putin este un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular și care arata ca razboiul nu decurge conform planurilor Rusiei, spune consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, intr-o declarație pentru Reuters.Oficialul de la Kiev crede…

- Tacticile occidentale de „blitzkrieg economic” au eșuat, a declarat luni președintele rus Vladimir Putin, vorbind la o reuniune pe teme economice, informeaza CNN . „Rusia face fața cu incredere presiunii externe și, de fapt, am putea spune, agresiunii financiare și tehnologice din partea unor țari”,…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 182. Ucraina sarbatoreste astazi, 24 august, Ziua Indepedentei fix in ziua in care se implinesc sase luni de la invazia Rusiei. Washingtonul promite Kievului un nou ajutor militar, in valoare de 3 miliarde de dolari. Si nemtii promit ajutor militar, Germania urmand a furniza…

- Politica agresiva a NATO fața de Rusia a provocat o situație tensionata in Europa, a declarat joi purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand declarațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit caruia acțiunile Rusiei in Ucraina reprezinta un atac la adresa…

- 144 de soldați ucraineni, dintre care 95 de aparatori ai otelariei Azovstal din Mariupol, acum ocupat de ruși, s-au intors acasa, in cadrul unui schimb de prizonieri convenit intre Kiev și Moscova, a anunțat miercuri Ministerul ucrainean al Apararii, citat de CNN . „A avut loc un alt schimb de prizonieri,…