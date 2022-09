Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile separatiste din regiunile ocupate Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie au anunțat marți referendumuri de aderare la Rusia, dinspre Moscova venind imediat reacții pozitive. Cele doua așa-zise republici populare din Donbas și Hersonul ocupat au și anunțat perioada de desfașurare a votului…

- Președintele rus Vladimir Putin va susține marți seara un rar mesaj public adresat direct poporului rus, anunța presa rusa care citeaza surse de la Kremlin. Ultima data cand liderul rus a apelat la un asemenea gest a fost pe 24 februarie cand a anunțat declanșarea „operațiunii militare speciale” din…

- Autoritațile separatiste din regiunile ocupate Lugansk, Donețk și Herson au anunțat, marți, referendumuri de aderare la Rusia. Cele doua așa-zise republici populare din Donbas au și anunțat perioada de desfașurare a votului – intre 23 și 27 septembrie, in timp ce oficialii pro-ruși din Herson nu au…

- "Campania de contraofensiva este a treia etapa", a afirmat Reznikov, in contextul in care fortele Kievului avanseaza rapid in partile de est si de sud ale tarii si sustin ca au eliberat 3.000 de kilometri patrati de teritoriu de la inceputul lunii septembrie și pana in prezent, potrivit Agerpres."Prima…

- Moscova ar putea anunta chiar in aceasta saptamana organizarea unui referendum „ilegitim” in Ucraina ocupata, in incercarea de a justifica o anexare a teritoriilor ucrainene la Rusia, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, informeaza AFP. „Avem informatii potrivit carora…

- Presa de la Kiev scrie ca armata ucraineana este obligata sa strice in anul curent cel puțin 3 sarbatori ale Rusiei, cea mai importanta fiind ziua de naștere a lui Putin, din 7 octombrie, cand liderul de la Kremlin va implini 70 de ani. In razboiul ruso-ucrainean, pana la sfarșitul anului, Rusia va…

- John Kirby, purtatorul de cuvant al președintelui american Joe Biden pe probleme strategice, a acuzat Federația Rusa ca „lucreaza la anexarea teritoriilor ucrainene” intrate sub controlul sau in ultimele luni, folosind acelasi mod de operare ca si pentru Crimeea in 2014, informeaza AFP, citat de Agerpres…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii. Rusia extinde astfel o masura aplicabila recent doar in teritoriile ocupate din Ucraina – Donetk si Lugansk, dar si Herson si Zaporojie. Ucrainenii…