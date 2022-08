Stiri pe aceeasi tema

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 180. Trupele ruse au facut unele progrese in inaintarea lor catre nord, dinspre orasul Herson catre Nikolaev, si au lansat rachete asupra oraselor situate la vest de centrala nucleara Zaporojie, a anuntat luni Kievul, care a interzis demonstratiile si alte manifestari ocazionate…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- ”Militarii rusi prezenti in Centrala Nucleara Zaporijjea pun in aplicare un program al (operatorului rus) Rosatom de racordare a centralei la reteaua electrica din Crimeea”, a anuntat marti, la televiziune, presedintele Energoatom, Petro Kotin. ”Pentru a face acest lucru, trebuie mai intai sa avarieze…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a tras duminca un semnal de alarma privind bombardamentele rusești asupra centralei nucleare Zaporojie, avertizand ca, daca rușii produc ceva “ireparabil”, radiațiile se vor raspandi in lume. “Am vorbit astazi cu presedintele Consiliului European, Charles Michel.…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 165 LIVE TEXT. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat in discursul zilnic ca Ucraina are nevoie de mai multe arme eficiente si moderne in lupta impotriva invaziei din Rusia. Intre timp, parți ale centralei nucleare Zaporojie din Ucraina au fost ”grav avariate”…

- Operatorul de stat ucrainean de energie nucleara Energoatom a acuzat forțele rusești ca au lovit centrala Zaporojie și ca au folosit complexul ca punct de pregatire pentru a lovi ținte din apropiere, scrie CNN. Vineri, au rasunat explozii la complexul nuclear Zaporojie, cel mai mare de acest tip din…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 149. Rusia a pierdut “jumatate” din capacitatea de a spiona in Europa și este pe cale sa faca o pauza operaționala, oferind Ucrainei șansa de a riposta, a declarat șeful serviciilor de informații din Marea Britanie. “Cred ca evaluarea noastra este ca rușilor le va fi din…

- Purtatoarea de cuvant a MAE rus a acuzat joi Kievul ca a efectuat lovituri cu drone la situl centralei nucleare de la Zaporojie, din sudul Ucrainei, aflata din martie sub controlul fortelor ruse, transmite AFP. Ea a mai sustinut ca nu au existat contacte cu Statele Unite in legatura cu negocierile…