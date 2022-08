Razboi Rusia – Ucraina, ziua 182. Ucraina sarbatoreste astazi, 24 august, Ziua Indepedentei fix in ziua in care se implinesc sase luni de la invazia Rusiei. Washingtonul promite Kievului un nou ajutor militar, in valoare de 3 miliarde de dolari. Si nemtii promit ajutor militar, Germania urmand a furniza asistenta militara suplimentara in valoare de 500 de milioane de euro. Autoritatile de la Moscova, respectiv Kiev s-au acuzat reciproc in fata comisiei ONU in ceea ce priveste disputa pe centrala nucleara de la Zaporojie. Pe de alta parte, un depozit de munitie din sudul Rusiei a luat foc, iar…