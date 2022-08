Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Interne a declarat joi ca Ucraina trebuie sa fie pregatita pentru orice scenariu la centrala nucleara Zaporojie, controlata de Rusia, care a fost lovita de bombardamente, inclusiv pentru a evacua oamenii din zona.

- ”Militarii rusi prezenti in Centrala Nucleara Zaporijjea pun in aplicare un program al (operatorului rus) Rosatom de racordare a centralei la reteaua electrica din Crimeea”, a anuntat marti, la televiziune, presedintele Energoatom, Petro Kotin. ”Pentru a face acest lucru, trebuie mai intai sa avarieze…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, in urma unor noi atacuri la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi, informeaza AFP. „Lumea nu trebuie sa uite Cernobil si faptul ca Zaporojie este cea…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 165 LIVE TEXT. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat in discursul zilnic ca Ucraina are nevoie de mai multe arme eficiente si moderne in lupta impotriva invaziei din Rusia. Intre timp, parți ale centralei nucleare Zaporojie din Ucraina au fost ”grav avariate”…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 160. Forțele ucrainene au recucerit peste 40 de așezari in regiunea Herson, in timp ce Kievul incearca sa respinga trupele ruse intr-o contraofensiva. Pentru prima data de la inceputul invaziei ruse acum aproape sase luni, o nava incarcata cu 26.000 de tone de porumb a parasit…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 151. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirma ca trupele sale inainteaza in regiunea Herson. SUA au acordat un nou pachet de asistenta pentru Ucraina, in valoare de 270 de milioane de euro. De partea cealalta, Rusia cauta ajutor in Africa. Ramasa fara aliati europeni,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii. Rusia extinde astfel o masura aplicabila recent doar in teritoriile ocupate din Ucraina – Donetk si Lugansk, dar si Herson si Zaporojie. Ucrainenii…

- Rușii continua sa bombardeze in permanența regiunea Donbas, dar și zone rezidențiale din regiunea Zaporojie, orașele Harkov și Nikolaev, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a mulțumit Statelor Unite pentru noul pachet de asistența militara, care include lansatoare HIMARS.…