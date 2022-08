Stiri pe aceeasi tema

- Este a 167-a zi de la inceputul razboiului. Presedintele Ucrainei cere noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce acestia ar fi lansat rachete in situl centralei nucleare Zaporojie care ar fi putut duce la declansarea unui dezastru nuclear.

- In aceasta dupa-amiaza, s-au auzit explozii puternice in Crimeea, linga Novofedorovka, probabil la o baza aeriana rusa. Ce se știe despre acest eveniment in acest moment – in materialul RBC-Ucraina de mai jos. Ce s-a intimplat Dupa-amiaza, posturile rusești Telegram au raportat ca exploziile puternice…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 164. Agentia nucleara a Ucrainei sustine ca rachetele rusesti au avariat o parte a centralei nucleare de la Zaporojie, controlata de Rusia, dar nu a existat nicio scurgere de radiatii, transmite BBC. Pe de alta parte, Rusia a interzis investitorilor din asa-numitele tari…

- Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, a declarat ca periferia orașului a fost lovita cu rachete in jurul orei 3:05 a.m. La randul sau, Primarul din Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, a anunțat ca in oraș s-au auzit explozii puternice.

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 160. Forțele ucrainene au recucerit peste 40 de așezari in regiunea Herson, in timp ce Kievul incearca sa respinga trupele ruse intr-o contraofensiva. Pentru prima data de la inceputul invaziei ruse acum aproape sase luni, o nava incarcata cu 26.000 de tone de porumb a parasit…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 159. Rusia a atacat din nou Odessa. Armata rusa a folosit rachete Iskander, trase din Crimeea. Potrivit agentiei de presa ucrainene Ukrinform, nu au fost raportate victime pana acum. Ambasadorul SUA la Kiev afirma ca atacul de la Olenivka este “de neconceput”, iar Statele…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 150. Rusia si Ucraina au semnat vineri, 22 iulie, un acord privind exportul de cereale. Acordul de la Istanbul a fost semnat de cele doua delegatii prin intermediul ONU, motiv pentru care Volodimir Zelenski afirma ca e responsabilitatea Natiunilor Unite sa vegheze la respectarea…

- Orasul ucrainean Nova Kahovka, aflat sub ocupatie rusa, zguduit de explozii. Ucrainenii sustin ca au distrus un depozit de munitie O serie de explozii mari au zguduit luni seara orasul Nova Kahovka din regiunea Herson din Ucraina. Orasul, ca o mare parte din Herson, este sub ocupatie rusa, informeaza…