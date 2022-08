Stiri pe aceeasi tema

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 162. Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, a anunțat presedintele Zelenski. Intre timp, partea rusa a anunțat ca de-a lungul razboiului au avut loc 27 de schimburi de prizonieri cu…

- Forțele rusești se folosesc probabil de pozițiile sale in centrala nucleara Zaporojie din Enerhodar pentru a amplifica temerile occidentale privind un dezastru nuclear in Ucraina, intr-un efort de a diminua voința occidentala de a oferi sprijin militar pentru o contraofensiva ucraineana, susține Institutul…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 160. Forțele ucrainene au recucerit peste 40 de așezari in regiunea Herson, in timp ce Kievul incearca sa respinga trupele ruse intr-o contraofensiva. Pentru prima data de la inceputul invaziei ruse acum aproape sase luni, o nava incarcata cu 26.000 de tone de porumb a parasit…

- Forțele armate ale Ucrainei au bombardat in timpul nopții podul Antonivski care permite accesul liniilor de suport pentru forțele ruse care au ocupat orașul Herson. Podul de peste Nipru a fost lovit cu rachete HIMARS. De asemenea, in cursul nopții de marți spre miercuri rușii au bombardat Harkov, Ciuguiv,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 151. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirma ca trupele sale inainteaza in regiunea Herson. SUA au acordat un nou pachet de asistenta pentru Ucraina, in valoare de 270 de milioane de euro. De partea cealalta, Rusia cauta ajutor in Africa. Ramasa fara aliati europeni,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara incetarea relatiilor diplomatice cu Siria, dupa ce regimul de la Damasc a recunoscut independenta republicilor separatiste proruse Donetk si Lugansk, sustinute de Moscova din 2014, relateaza AFP.

- O biserica de lemn a unei celebre manastiri ortodoxe din estul Ucrainei a fost distrusa in urma unui nou bombardament rus, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, amintind ca precedentul bombardament a ucis saptamana aceasta in aceeasi manastire patru calugari, informeaza AFP.…

- Cel putin sapte persoane au fost ranite, vineri, in urma unui atac al armatei ruse asupra unui centru cultural care tocmai fusese reconstruit, afirma presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit cotidianului Le Monde. Atacul cu racheta a vizat un centru cultural din oraselul Lozova, situat in…