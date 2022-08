Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii americane considera ca Rusia fabrica probe pentru a atribui Ucrainei atacul comis saptamana trecuta impotriva unei inchisori situate in autoproclamata Republica Populara Donetk, soldat cu cel putin 50 de morti din randul prizonierilor de razboi ucraineni, intre care si combatanti…

- Ucrainenii si rusii sunt angajati in lupte grele in afara orasului Donetk din estul Ucrainei, ambele parti anuntand joi pierderi grele, relateaza agentia DPA. Trupele loiale Moscovei incearca sa alunge armata ucraineana de pe pozitiile ei detinute in suburbii, conform rapoartelor militare unanime din…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 159. Rusia a atacat din nou Odessa. Armata rusa a folosit rachete Iskander, trase din Crimeea. Potrivit agentiei de presa ucrainene Ukrinform, nu au fost raportate victime pana acum. Ambasadorul SUA la Kiev afirma ca atacul de la Olenivka este “de neconceput”, iar Statele…

- Ministerul rus al aparararii a publicat sambata numele a 50 de morti si 73 de raniti, la o zi dupa atacul asupra unei tabere din Donetk unde erau detinuti prizonieri de razboi ucraineni, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Intreaga responsabilitate politica, penala si morala pentru baia de sange a…

- Rușii vor sa creeze o legatura feroviara intre regiunea Rostov și zonele Donețk și Luhansk. Construirea unor legaturi de transport a fost, de asemenea, o prioritate pentru ocupanții ruși in Crimeea, pe care a anexat-o in 2014. Agenția de știri Tass a relatat ca Rusia intenționeaza sa creeze o legatura…

- Daca ucrainenii, nu mai demult de ieri, negau ca militarii de la Azovstal au parasit campul de lupta, daca afirmau ca Mariupol nu ajunge in mainile rușilor, acum ei fac anunțul: 264 de militari parasesc Azovstal. Nu toți cați erau acolo. Caci, in interiorul buncarelor, mai ramane un numar de luptatori,…

- Ofensiva rusa continua in estul Ucrainei, in ciuda pierderilor suferite, anunța Statul General al armatei ucrainene in a 81-a zi a razboiului. Unitațile rusești se regrupeaza in anumite zone, pentru refacerea forțelor și realimentare. Ucrainenii susțin ca au respins 12 atacuri in regiunile Donețk și…

- Dupa ce armata rusa a lovit Odesa cu rachete, țintind un centru comercial și doua hoteluri, Oleksii Arestovici, consilierul președintelui Ucrainei, a declarat ca Moscova a inceput sa economiseasca rachetele de inalta precizie.Potrivit presei ucrainene, Arestovici, care este considerat un „ideolog militar”…