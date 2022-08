Stiri pe aceeasi tema

- Luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca este ”prea devreme” pentru a se bucura dupa reluarea exporturilor de cereale ucrainene din portul Odesa, care a fost unanim salutata, scrie AFP cu referire la Agerpres . „In momentul de fata, este prea devreme pentru a trage concluzii si…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 159. Rusia a atacat din nou Odessa. Armata rusa a folosit rachete Iskander, trase din Crimeea. Potrivit agentiei de presa ucrainene Ukrinform, nu au fost raportate victime pana acum. Ambasadorul SUA la Kiev afirma ca atacul de la Olenivka este “de neconceput”, iar Statele…

- Cei doi presedinti au discutat la telefon timp de o ora si jumatate, in prima lor discutii dupa ce s-au intalnit, la 16 iunie, la Kiev, unde Emmanuel Macron a efectuat o vizita impreuna cu omologul sau roman Klaus Iohannis si sefii Guvernelor german Olaf Scholz si italian Mario Draghi. Emmanuel Macron…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 151. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, afirma ca trupele sale inainteaza in regiunea Herson. SUA au acordat un nou pachet de asistenta pentru Ucraina, in valoare de 270 de milioane de euro. De partea cealalta, Rusia cauta ajutor in Africa. Ramasa fara aliati europeni,…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 150. Rusia si Ucraina au semnat vineri, 22 iulie, un acord privind exportul de cereale. Acordul de la Istanbul a fost semnat de cele doua delegatii prin intermediul ONU, motiv pentru care Volodimir Zelenski afirma ca e responsabilitatea Natiunilor Unite sa vegheze la respectarea…

- Presedintele Volodimir Zelenski a laudat marti seara „puterea supraomeneasca” a trupelor ucrainene in lupta tarii impotriva armatei ruse invadatoare, transmite dpa. „Sunt recunoscator tuturor protectorilor nostri care riposteaza si dau dovada de o putere cu adevarat supraomeneasca pentru a alunga armata…