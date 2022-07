Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, aflat intr-o ofensiva diplomatica in Egipt, a respins afirmatiile potrivit carora Moscova ar fi provocat criza alimentara mondiala, transmite BBC. Lavrov a declarat ca "agresivitatea" natiunilor occidentale in impunerea de sanctiuni impotriva Rusiei indica…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba cere miercuri armament si sanctiuni suplimentare, dupa ce Moscova a anuntat ca-si largeste ofensiva in Ucraina, relateaza AFP. "Rusii vor sange, nu negocieri. Indemn toti partenerii sa consolideze sanctunile impuse Rusiei si sa accelereze livrarile de armament…

- Nazar Razluțki lupta in cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei impotriva invadatorilor ruși. S-a inscris benevol in armata, simțind ca este momentul sa-și apere țara. E doctor in istorie, scriitor, autor a unor numeroase carți despre trecutul ucrainenilor. Acum, la nevoie, a devenit artilerist. Din prima…

- Intre 24 februarie si 17 iulie, aparatorii Ucrainei au eliminat aproape 38.300 de invadatori rusi, dintre care 160 numai in ultima zi, potrivit Statului Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei, relateaza Ukrinform. De asemenea, Fortele Armate au distrus 1.684 tancuri inamice, 3.879 vehicule blindate…

- Republica Moldova este o țara pașnica și va ramane in continuare țara pașnica, insa are nevoie de echipament militar modern pentru a se afla in siguranța, a declarat Maia Sandu ieri. Președintele a amintit de razboiul din Ucraina și a menționat ca autoritațile de la Chișinau trebuie sa se gandeasca…

- Moscova nu exclude o intalnire directa a președinților Rusiei și Ucrainei, dar aceasta ar trebui sa fie precedata de reluarea negocierilor dintre delegații, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, intr-o conferința de presa in Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat, marti, Israelul ca sprijina ”regimul neonazist” si ”alimenteaza antisemitismul” din Ucraina, acuzatie care a intensificat disputa dintre cele doua state, care a inceput odata cu afirmatia ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, potrivit careia Adolf Hitler…

- Dupa Ucraina, Republica Moldova ar putea fi urmatoarea ținta. Un avertisment de ultima ora a venit mai devreme, din Rusia. Serghei Lavrov, ministrul afacerilor externe al Federației Ruse, a declarat ca “moldovenii ar trebui sa fie ingrijorați de viitorul lor, ei sunt tarați in NATO”, relateaza rețeaua…