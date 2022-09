Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile separatiste din regiunile ocupate Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie au anunțat marți referendumuri de aderare la Rusia, dinspre Moscova venind imediat reacții pozitive. Cele doua așa-zise republici populare din Donbas și Hersonul ocupat au și anunțat perioada de desfașurare a votului…

- Suntem in ziua cu numarul 191 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. O echipa de experți ai agenției nucleare a ONU a ramas la centrala nucleara Zaporojie, deținuta de Rusia, dupa ce Șeful AIEA, Rafael Grossi, a parasit centrala nucleara joi seara. Rusia și China au lansat joi exerciții militare…

- S-au implinit șase luni de la inceperea invaziei ruse in Ucraina. The Guardian publica in aceasta zi o lista cu cinci previziuni la care sa ne așteptam in urmatoarele șase luni. 1. Razboiul va dura, probabil, cel puțin un an, dar este in esența blocat, iar intensitatea sa scade Au trecut șase luni de…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a avertizat marți, 23 august, Moscova ca va raspunde pe masura in cazul in care forțele rusești vor lansa atacuri de Ziua Independenței Ucrainei sau in jurul acestei date, cand se marcheaza și jumatate de an de cand Putin a inceput razboiul din Ucraina, transmite…

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ”lupte feroce”, in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…

- Rusia muta un numar mare de trupe in sudul Ucrainei pregatindu-se pentru contraofensiva ucrainenilor in teritoriile ocupate, a confirmat si seful adjunct al serviciului de informatii militare al Ucrainei, citat de The Guardian. Daca Rusia ar castiga, ar incerca sa cucereasca mai mult teritoriu, a spus…

- Razboiul din Ucraina a fost declanșat de „Occidentul colectiv”, care este cel „vinovat pentru ceea ce se intampla astazi” – a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu conducerea Dumei de Stat și liderii grupurilor parlamentare, relateaza Rador, citand agenția oficiala rusa de…

- Federația Rusa continua sa caute modalitați de a rezolva problema mobilizarii pentru razboiul declanșat in Ucraina. Potrivit publicației Kommersant , Andrei Kartapolov, președintele Comitetului pentru Aparare din Duma de Stat a propus sa se permita acceptarea in serviciu a tuturor celor care au terminat…