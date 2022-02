Stiri pe aceeasi tema

- Criza de personal in spitalele iesene, in plina pandemie. Cel putin 20- din numarul total de posturi din unitatile medicale aflate in subordinea Consiliului Judetean sunt vacante. Majoritatea posturilor neocupate sunt cele care vizeaza cadrele medii si personalul administrativ. "Din pacate, este o situatie…

- Doctorița de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, care a jignit-o pe fiica unui pacient dupa ce aceasta ii ceruse socoteala pentru modul in care a fost tratat barbatul, s-a ales doar cu un avertisment scris, a anunțat, marți, unitatea medicala, potrivit Agerpres."In urma cercetarii disciplinare…

- Jucatorul rapidist Alexandru Albu a fost suspendat doua etape si a primit o penalitate sportiva de 3.000 de lei, conform deciziei Comisiei de Disciplina a FRF. Albu a fost eliminat la meciul cu Sepsi OSK, scor 1-1, din etapa a XXVI-a din Liga 1 Casa Pariurilor, anunța news.ro. Alte decizii…

- Primarului i s-au adus la cunoștința mai multe plangeri referitoare la șeful Poliției locale. O parte din aceste sesizari sunt de competența organelor de cercetare penala și au fost transmise spre verificare. Pentru celelalte aspecte a fost sesizata Comisia de Disciplina constituita la nivelul Primariei,…

- Reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti au anuntat, miercuri, demararea unei anchete interne, dupa moartea unei asistente care lucra in unitatea medicala, informeaza Agerpres . Femeia a decedat la finalul saptamanii trecute și ar fi fost transferata intre mai mult secții ale spitalului,…

- Teodor Popa, consilier local municipal PNL, secretarul Comisiei de studii, prognoze economico sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta din cadrul CLM a fost invitat la ZIUA LIVE.Popa a fost delegat de catre Consiliul Local Municipal sa faca parte…

- ​În urma cu câteva zile, Gheorghe Tadici și-a bruscat o eleva de la HC Zalau (nu era la primul derapaj de acest fel din ultima perioada), iar fostul selecționer al naționalei de handbal feminin a României și-a aflat miercuri suspendarea. Astfel, Tadici a fost suspendat pentru…

- Dupa ce președintele Consiliului Județean, valentin Ivancea, a acuzat Primaria Bacau ca ar fi blocat lucrarile pentru extinderea și reabilitarea rețelei de apa si canal, primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu spune ca a identificat mai mulți funcționari pe care-i va trimite in fața Comisiei de Disciplina.…