Război politic pe tema prelungirii stării de alertă Prelungirea starii de alerta incinge spiritele in Parlament. In timp ce social-democrații sunt sceptici cu privire la numarul mare de cazuri noi din ultimele zile, liberalii susțin ca e nevoie de menținerea unor restricții pentru ca in joc este sanatatea romanilor. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

