- Ziua de joi, 13 septembrie, cand Niculae Badalau spera sa fie intronat ca președinte al Organizatiei Judetene PSD Giurgiu, s-ar putea dovedi a fi una cu probleme pentru baronul giurgiuvean. Și asta pentru ca sunt semne clare ca primarii PSD din județ incep sa se ridice impotriva dictaturii lui...

- PSD Giurgiu organizeaza azi alegeri pentru șefia filialei județene. In timp ce președintele interimar, senatorul Niculae Badalau și președintele CJ Giurgiu susțin ca alegerile se țin potrivit Statutului partidului, președintele organizației municipale și mai mulți parlamentari susțin contrariul.”Presedintele…

- Așa cum va informam intr-un material anterior, convocarea conferinței județene PSD, in care se va alege noua conducere, a ”facut valuri” la Giurgiu, unde primarul Nicolae Barbu (președinte al Organizației municipale PSD) a organizat o conferința de presa, in care a anunțat ca Organizația municipala…

- Un procentaj de 78% dintre romanii care au luat parte la consultarea privind renuntarea la schimbarea orei de doua ori pe an au fost de parere ca statele membre ale Uniunii Europeane nu ar trebui sa mai faca acest lucru, arata intr-un comunicat de presa transmis vineri de Comisia Europeana.In…

- 16 organizatii neguvernamentale au semnat o scrisoare publica in care isi exprima revolta fata de violentele manifestate in Piata Victoriei. "In anul Centenarului Marii Uniri, 2018, noi, femeile active civic, ne exprimam revolta profunda fata de cruntele violente indreptate impotriva cetatenilor romani,…

- Un fost ministru nipon al apararii, Shingeru Ishiba, si-a anuntat vineri candidatura la functia de presedinte al Partidului Liberal Democrat (PLD), impotriva premierului Shinzo Abe, a carui putere absoluta o denunta, informeaza AFP. Alegeri interne in aceasta mare si veche formatiune conservatoare ar…

- Revolta parlamentarilor impotriva protestatarilor și a jurnaliștilor. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța masuri drastice dupa episodul de miercuri, cand mai mulți protestatari au huiduit in holul Parlamentului, iar unii deputați și jurnaliști s-au imbrancit reciproc. ”A fost un…

- Deputatul USR Catalin Drula a anuntat miercuri, în plenul Camerei Deputatilor, ca USR, împreuna cu PMP si deputatii neafiliati, a depus o motiune simpla împotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova.