Război pe față în PSD. Declarația lui Firea care pune paie pe foc Firea a afirmat, la Neptun, ca l-a informat pe presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, ca nu intentioneaza sa candideze pentru functia de sef al statului. “Desi am spus de nenumarate ori ca nu candidez la presedintia Romaniei, ca nu doresc sa preiau partidul nici de la domnul Dragnea, nici de la alte persoane care doresc sa conduca partidul si se va dovedi ca eu am avut dreptate. (…) Domnul presedinte a afirmat ca nici el nu candideaza si ca impreuna vom discuta posibilitatea sa avem un candidat comun PSD-ALDE in persoana domnului Tariceanu, lucru care pe mine ma bucura, dar vreau sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

