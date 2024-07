Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 13 persoane au fost ucise intr-un atac israelian asupra unei școli care adapostește palestinieni stramutați in Al-Nuseirat, in centrul Gazei, scrie o agenție de presa citata de Reuters, potrivit mediafax.

- Forțele israeliene au ucis cel puțin 24 de palestinieni in trei atacuri aeriene separate asupra orașului Gaza, marți dimineața, printre morți numarandu-se și o sora a lui Ismail Haniyeh, șeful grupului militant islamist Hamas, au declarat oficiali din domeniul sanatații și medici din Gaza, potrivit…

- Armata ceha a anuntat luni ca noua soldati au fost raniti intr-o explozie provocata de o detonare a munitiei intr-o tabara de antrenament folosita de armata ceha pentru instruirea trupelor ucrainene, potrivit agentiilor AFP si Reuters. Deocamdata, autoritatile au oferit putine detalii despre acest accident,…

- Cel putin 274 de palestinieni au fost ucisi si 698 raniti in raidul de sambata al armatei israeliene in tabara Al-Nuseirat, de unde au fost extrasi in viata patru ostatici israelieni, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, informeaza Reuters, citata de News.ro.Sambata seara, bilantul indicat…

- Un atac aerian israelian asupra unei școli ONU plina cu sute de persoane stramutate din centrul Gazei a ucis cel puțin 27 de persoane. Armata israeliana a declarat ca a efectuat o lovitura asupra unui adapost ONU care gazduia „un complex Hamas”. Jurnalistii locali au declarat pentru BBC ca un avion…

- Armata israeliana a efectuat un atac aerian asupra unei școli ONU din centrul Gazei, in care se aflau sute de persoane stramutate, și a ucis peste 20 de persoane, au susținut locuitorii locali. Armata israeliana a revendicat joi dimineața atacul, dar a spus ca a țintit „o baza” a Hamas care se afla…

- Daca Hamas vrea sa puna capat razboiului din Gaza poate sa o faca „maine” daca va elibera restul de ostaticii rapiți pe 7 octombrie pe care continua sa ii țina captivi, a declarat președintele american Joe Biden, citat de CNN, conform Hotnews. „Dupa cum am spus, depinde de Hamas – daca ar vrea sa o…