„Război mondial“ pentru construirea noii centuri de ocolire a Craiovei „Razboi mondial“ pentru construirea noii centuri de ocolire a Craiovei . Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va avea viața grea in perioada urmatoare, legat de stabilirea constructorului care va realiza „Centura de ocolire Craiova Varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6“. Asta pentru ca in lupta pentru obținerea contractului estimat la valoarea de 34,7 milioane de euro cu TVA au intrat nu mai puțin de șapte asocieri de firme. Și nu doar din Romania. Pe langa zecile de firme din țara inscrise la licitație ca ofertanți, subcontractanți sau terți susținatori, in cursa au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Licitatie pentru modernizarea tronsonului Mihaesti - Caracal de pe DN6 Compania de Drumuri face o noua încercare pentru modernizarea tronsonului Mihaesti - Caracal de pe DN 6 Bucuresti - Craiova. La aproape zece ani de la rezilierea primului contract, a fost lansata o noua licitatie…

- 10 ani pentru construcția unei centuri de 7 km Foto: Adriana Tudose / RRA Compania de Drumuri are nevoie de 10 ani pentru a construi o centura de 7 km. la Tecuci, în jud. Galati A fost desemnat un nou antreprenor pentru construirea Centurii municipiului Tecuci…

- CNAIR da startul unei noi variante de ocolire a Craiovei. Este vorba de Centura de ocolire Varianta Sud, care va face legatura intre cele trei drumuri nationale care au ca punct comun municipiul Craiova: DN 56, DN 55 si DN 6. Dupa ani de promisiuni si amanari, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii…

- Pana astazi, 15 februarie, in Romania au fost confirmate 763.294 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19), iar 709.520 de pacienți au fost declarați vindecați. Ședința cu scandal in Coaliție, pe bani. Se cearta Nasui și Virgil Popescu In urma testelor efectuate la nivel…

- Doi șoferi au murit, joi dupa-amiaza, in urma unui impact frontal violent intre doua mașini, produs in județul Teleorman. Un tanar de 16 ani a fost ranit și dus cu elicopterul intr-un spital din Capitala, relateaza Mediafax. Conform IPJ Teleorman, accidentul a avut loc pe DN 52, in zona Izvorul…

- Un politist din cadrul IPJ Olt, trimis in judecata pentru șantaj, a fost condamnat definitiv la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare. Sentința a fost data ieri, de judecatorii de la Curtea de Apel Craiova. Barbatul a fost acuzat ca a cerut suma de 5.000 de euro secretarei unei scoli dintr-o…

- Primaria Fagaras a publicat in sistemul electronic de achizitii publice anuntul referitor la contractarea serviciilor de proiectare și execuție a centurii ocolitoare a municipiului. Primaria a planificat finalizarea obiectivului de investiții pana in luna martie 2023, iar a serviciilor de proiectare…

- Centura Craiova Sud II, din nou pe tapet. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a readus in actualitate proiectul privind construirea celui de-al doilea tronson al Centurii Craiova Sud, adica Varianta Ocolitoare DN 56 – DN 55 – DN 6. O investiție despre care s-a vorbit…