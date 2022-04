Război la graniță. Slovacia vrea să furnizeze Ucrainei avioane MiG-29 Ucraina a cerut armament greu si avioane ca parte a apararii contra invaziei lansate de Rusia.State occidentale au inceput sa furnizeze tot mai multe arme, dar discutii anterioare privind oferirea de avioane MiG-29 - de care mai dispun si Polonia si Bulgaria - au fost stopate pentru ca s-a considerat ca planurile sunt prea riscante si pot spori tensiunile intre Rusia si NATO.Slovacia are in dotare 12 avioane MiG-29 si a donat deja Ucrainei sistemul sau de aparare antiaeriana S-300 de fabricatie sovietica.„Dupa cum se comporta acum Federatia Rusa, echipamentul de productie sovietica devine foarte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

