Război Israel. Statele Unite ale Americii pregătesc 2.000 de soldați pentru Orientul Mijlociu Pentagonul a trimis ordine de „pregatire pentru desfasurare” catre aproximativ 2.000 de soldati americani, pentru a fi gata sa raspunda in razboiul dintre Israel si Hamas, au spus doi oficiali americani, conform publicațiilor citate, potrivit News.ro.Trupele respective sunt stationate in prezent atat in interiorul Orientului Mijlociu, cat si in afara acestei zone, inclusiv in Europa, au spus oficialii.Nu este clar in ce circumstante ar putea SUA sa desfasoare trupele sau unde, dar decizia Pentagonului semnaleaza ca Washingtonul se pregateste sa sprijine trupele israeliene in cazul in care Israelul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

