- Fortele de securitate israeliene au arestat peste 500 de suspecti in operatiuni antiteroriste in Cisiordania de la escaladarea conflictului cu Hamas, a anuntat joi, 19 octombrie, armata israeliana, transmite Agerpres . Un total de 524 de persoane se afla in custodie israeliana, intre care cel putin…

- Armata israeliana a difuzat miercuri imagini filmate din aer despre care spune ca dovedesc ca o racheta palestiniana ratacita a fost responsabila pentru explozia mortala de la un spital din Fasia Gaza, in care ar fi fost ucise sute de persoane, relateaza DPA. Inregistrarea video arata spitalul Al Ahli…

- Forțele israeliene și-au marit frecvența și intensitatea raidurilor din Cisiordania, scrie luni Al Jazeera.Peste 500 de palestinieni au reținuți in Cisiordania incepand din 7 octombrie, trupele israeliene spunand ca au reușit sa aresteze aproximativ 200 de membri Hamas. Dupa ce Israel a bombardat…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, conform Times of Israel. Lovitura, care a vizat un sediu din care gruparea terorista…

- Razboiul dintre Israel și Hamas are victime total neașteptate. O pizzerie din Cisiordania afișase un colaj foto cu un supraviețuitor al Holocaustului, care ar fi fost luat ostatic de catre Hamas și dus in Fașia Gaza.Femeia in varsta de 95 de ani, care sufera de demența, a fost capturata de Hamas…

- Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) precizeaza, la o zi dupa ce Hamas a amenințat ca va incepe sa ucida ostaticii din Gaza daca Israelul va ataca fara avertisment, ca acest lucru „nu va face ca situația sa se imbunatațeasca”, relateaza CNN.Pana la 150 de oameni sunt ținuți ostatici de militanții Hamas…