- Razboi Israel – Hamas. Un spital din Fasia Gaza a fost distrus de bombardamente violente, seara trecuta. Bilantul este unul tragic: Autoritatile locale anunta peste 500 de morti. Ambele tabere ale razboiului neaga cu fermitate atacul si se acuza reciproc. Israelul susține ca are dovezi ca o lansare…

- Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a lasat sa se ințeleaga ca Israelul ar putea anexa o parte din Gaza intr-un interviu radiofonic acordat miercuri pentru Times of Israel .„La sfarșitul acestui razboi, nu numai ca Hamas nu va mai fi in Gaza, dar și teritoriul Gaza se va micșora”, a declarat…

- Armata israeliana a continuat sa aduca tancuri și vehicule militare la granița cu Gaza, pentru ca pregatesc o ofensiva terestra cu scopul de a ataca Hamas și infrastructura sa, ca raspuns la atacurile mortale de saptamana trecuta. Israelul urmeaza sa intensifice ofensiva impotriva militanților Hamas,…

- Razboi Israel – Hamas. Doi romani au murit in Israel, in urma atacurilor Hamas. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca cele doua persoane aveau dubla cetațenie, israeliano-romana. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu regret ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla…

- Razboi Israel – Hamas. Doi romani sunt dati disparuti in Israel si e posibil sa fi fost rapiti de teroristii Hamas. Informatia a fost facuta publica chiar de presedintele israelian, care anunta ca pe lista victimelor sunt cetațeni din 36 de tari. Intre timp, Israelul pregateste riposta. A mobilizat…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Israelul are o armata puternica, mare și bine dotata, dar Hamas s-a adaptat in ultimii ani pentru a specula cat mai bine mediul și geografia urbana din Gaza. O confruntare ar fi sangeroasa și cu posibile implicații serioase regionale, scriu The Guardian, Financial Times și agenția de analize strategice…

- Ministrul libanez de externe Abdallah Bouhabib spune ca guvernul sau a primit asigurari de la Hezbollah ca nu se va alatura luptei decat daca Israelul „harțuiește” Libanul.Ieri dimineața, Hezbollah a lansat obuze de mortar asupra locurilor militare israeliene de la granița cu Liban, in timp ce luptele…