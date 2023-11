Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a subliniat miercuri ca Statele Unite nu vor trimite trupe de mentinere a pacii pe teren, in Fasia Gaza, in niciun rol viitor, in contextul in care Washingtonul discuta cu aliatii sai despre cum va arata Fasia Gaza dupa conflict, informeaza Reuters.

- Casa Alba a declarat ca Statele Unite ale Americii nu vor trimite trupe americane de menținere a pacii pe teren, in Fașia Gaza, in niciun rol, in contextual in care autoritațile americane discuta cu aliații sai despre viitorul Fașiei Gaza dupa conflict

- Cel puțin 22 de persoane au fost ucise si alte 5-60 au fost ranite in mai multe atacuri cu arma de foc in statul Maine din nord-estul Statelor Unite. Citește și: Unul dintre membrii trupei BUG Mafia, in spital dupa ce a suferit un infarct Impușcaturile au avut loc in trei locuri: o pista de […]

- Cel putin 2.269 de palestinieni au fost ucisi si alti 9.814 au fost raniti in atacuri israeliene in Fasia Gaza si Cisiordania, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii palestinian, citat de Reuters si AFP.

- Numerosi cetateni straini de toate nationalitatile au fost ucisi, raniti sau luati ostatici in timpul ofensivei pe scara larga a Hamas impotriva Israelului, la 50 de ani de la atacurile Egiptului si Siriei in razboiul de Yom Kippur. Israelul a raspuns prin lovituri asupra Fasiei Gaza, atacuri soldate…

- Razboi in Israel. Cel putin 600 de oameni au fost ucisi si alti peste 2000 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe…

- Palestinienii din Fasia Gaza au lansat in aceasta dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Gruparea palestiniana Hamas a revendicat atacul. UPDATE. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise de la inceputul atacului…

- Statele Unite monitorizeaza cu ingrijorare desfașurarea armatei șarbe la granița cu provincia Kosovo. Casa Alba a anunțat ca forța de menținere a pacii a NATO și-a marit prezența in zona ca urmare unei serii de incidente violente.