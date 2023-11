Stiri pe aceeasi tema

- ONU anunta ca 88 de membri ai personalului agenției sale pentru refugiați palestinieni, UNRWA, au fost uciși de la inceputul razboiului, fiind "cel mai mare numar de decese inregistrat vreodata de ONU intr-un singur conflict". Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) desfașoara o lovitura semnificativa…

- In timp ce liderul gruparii islamiste șiite Hezbollah a ținut, in Liban, primul sau discurs dupa inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, premierul Benjamin Netanyahu a avertizat vineri, 3 noiembrie, gruparea "sa nu testeze" Israelul și a avertizat ca aceasta va "plati scump" daca o va face, relateaza…

- Armata israeliana iși continua incursiunea terestra in Fașia Gaza și a anunțat vineri ca trupele sale „au descoperit și neutralizat” tuneluri ale Hamas din teritoriu. De asemenea, Forțele de Aparare ale Israelului au publicat o inregistrare a unui apel in care un oficial medical din Gaza spune ca Hamas…

- Ayatollahul Ali Khamenei, cea mai inalta autoritate a Iranului, a acuzat miercuri, 25 octombrie, SUA ca "dirijeaza cumva" operatiunile efectuate de Israel impotriva Hamas in teritoriul palestinian din Fasia Gaza, informeaza Agerpres preluand AFP."SUA sunt in mod incontestabil complice la crimele" petrecute…

- Forțele de Aparare ale Israelului afirma ca unul dintre tancurile sale a bombardat din greșeala un post militar egiptean in apropiere de Kerem Shalom, in zona celor trei frontiere cu Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel.Forțele de aparare israeliene spun ca „iși exprima regretul in legatura cu incidentul"…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Secretarul american al apararii a sosit la Tel Aviv pentru a se intalni cu lideri guvernamentali de rang inalt si pentru a vedea la fata locului o parte din armele si asistenta de securitate americane pe care SUA le-a oferit rapid Israelului dupa atacul Hamas din sudul țarii, relateaza Times of Israel,…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…