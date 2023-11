Stiri pe aceeasi tema

- Un copil moare la fiecare 10 minute si doi sunt raniti in Fasia Gaza de la izbucnirea razboiului dintre Israel si gruparea islamista palestiniana Hamas, la 7 octombrie, situatie care, potrivit UNICEF, a transformat enclava palestiniana intr-un „cimitir pentru copii”.

- Armata israeliana a anuntat luni arestarea unei cunoscute militante pentru cauza palestiniana, Ahed Tamimi, in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, informeaza AFP. "Ahed Tamimi, banuita de incitare la violenta si activitati teroriste, a fost retinuta in orasul Nabi Saleh.Tamimi a fost transferata…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat luni ca inca un roman a murit in razboiul dintre Israel și Hamas . Bilanțul cetațenilor romani morți in acest razboi a ajuns la cinci. De asemenea, un cetațean roman, care are și cetațenie israeliana, este in prezent ostatic Hamas in Fașia Gaza . Anunțul a…

- Cel putin 4.137 de palestinieni au fost ucisi in bombardamentele israeliene de la inceputul razboiului intre Israel si gruparea islamista Hamas, a anuntat, vineri, Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza.

- Cel putin sase persoane care se adaposteau intr o scoala administrata de Agentia ONU pentru refugiati in Fasia Gaza au fost ucise marti intr un raid israelian, a anuntat Agentia ONU pentru refugiati palestinieni UNRWA , relateaza AFP.Scoala a fost lovita in timpul bombardamentelor fortelor israeliene…

- In porturile israeliene, numarul de nave in așteptare este in creștere, in timp ce operațiunile continua la majoritatea terminalelor, pe fondul pregatirilor armatei de a lansa un atac terestru.

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…