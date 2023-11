Stiri pe aceeasi tema

- Sute de oameni au cerut demisia premierului israelian Benjamin Netanyahu, in cursul unei manifestatii care s-a desfasurat sambata seara in fata locuintei acestuia din Ierusalim, a relatat duminica The Times of Israel, citat de dpa.

- Sute de israelieni s-au strins simbata in fata resedintei premierului Benjamin Netanyahu, protestind pe fondul furiei generalizate fata de esecurile care au dus la atacul singeros de luna trecuta al Hamas asupra comunitatilor evreiești din apropierea Fisiei Gaza. Fluturind steaguri israeliene si scandind…

- Fiul premierului israelian Benjamin Netanyahu, Yair, a devenit ținta criticilor pentru ca a ramas in orașul american Miami in timp ce rezerviștii din armata israeliana și-au lasat in urma familiile și munca de-o viața pentru a se alatura razboiului impotriva gruparii Hamas, relateaza The Times, citata…

- Benjamin Netanyahu a mers sambata, 14 octombrie, sa viziteze kibbuțurile Be'eri și Kfar Azza, doua dintre comunitațile de la granița cu Fașia Gaza care au fost cele mai grav afectate in asaltul sangeros al militanților Hamas de saptamana trecuta, a anunțat biroul premierului israelian, dupa ce acesta…

- Raspunsul Israelului la atacurile lansate de gruparea militanta islamista Hamas "va schimba Orientul Mijlociu", a declarat luni, 9 octombrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu, in timpul unei vizite efectuate in sudul țarii, informeaza Agerpres citand AFP și DPA."Cu ce se va confrunta Hamas va…

- Continua protestele de la Erevan, unde poliția a intervenit in forța. Au fost retinute mai multe persoane care au blocat cateva sosele din capitala armeana, in semn de protest fata de predarea regiunii separatiste Nagorno Karabah.