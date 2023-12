Stiri pe aceeasi tema

- Ofensiva militara intensa pe care Israelul o desfasoara in Fasia Gaza ar putea continua inca doua luni, au declarat surse israeliene pentru postul public israelian Kan, informeaza duminica EFE. Ofensiva militara intensa pe care Israelul o desfasoara in Fasia Gaza ar putea continua inca doua luni, au…

- Intr-un comunicat emis miercuri dimineața, s-a menționat ca operațiunile militare vor fi suspendate temporar, iar primii ostatici sunt așteptați sa fie eliberați in 48 de ore de la incheierea acordului. Hamas a confirmat acordul, adaugand ca 150 de femei și copii palestinieni vor fi eliberați din inchisorile…

- Guvernul Hamas anunta marti ca 14.128 de palestinieni au fost ucisi in bombardamente israeliene in Fasia Gaza de la inceputul razboiului cu Israelul, la 7 octombrie.Intre victime se afla 5.840 de copii si 3.920 de femei, precizeaza Guvernul, potrivit news.ro. Alte 33.000 de persoane au fosta…

- Israelul și-a continuat operațiunile terestre in Fașia Gaza. Au fost lovite peste 450 de obiective ale teroriștilor Hamas. In acest timp, armata israeliana a deschis un nou culoar umanitar pentru civilii palestinieni ramași in nordul Fașiei Gaza, care pot pleca spre sud.

- Imaginile surprinse luni din satelit, scrie New York Times, arata amploarea substanțiala a ofensivei terestre in Fașia Gaza. Trupele și blindatele israeliene - sute de vehicule, potrivit estimarilor - se indreapta deocamdata din trei direcții spre incercuirea orașului Gaza.Cand forțele terestre israeliene…

- Al Jazeera citeaza aripa militara a Hamas, Brigazile Izz ad-Din al-Qassam, care a declarat ca se confrunta cu o incursiune terestra a Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) in Fașia Gaza.In declarația Hamas, preluata de rețea, se afirma ca au loc "ciocniri violente" in apropiere de Beit Hanoun, in…

- Rasturnare de situație: Israelul suspenda operațiunea militara terestra in Fașia Gaza!Armata israeliana se pregatește pentru urmatoarea faza a campaniei in Fașiei Gaza, dar este posibil ca planurile sa nu se conformeze „așteptarilor larg raspandite” cu privire la o „ofensiva terestra iminenta”, a declarat…