- Intr-o scrisoare de invitatie adresata liderilor UE, Charles Michel a declarat ca Israelul are dreptul de a se apara in conformitate cu dreptul international. El spune ca asediul asupra Fasiei Gaza a tras un semnal de alarma in randul comunitatii internationale, ceea ce il determina sa convoace…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat vineri ca Varsovia a respins declaratie comuna referitoare la migratie adoptata la finalul summitului informal al Uniunii Europene de la Granada, relateaza Reuters, conform news.ro.Ca urmare, declaratia comuna ar urma sa abordeze doar celalalt subiect…

- China se poziționeaza ca un prieten și partener de incredere al Uniunii Europene. Este declarația premierului Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Li Qiang, la o intalnire cu președintele Consiliului European, Charles Michel, in marginea summitului G20 de la New Delhi. „Indiferent de…

- Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene au semnat impreuna sambata seara o scrisoare catre regele Mohammed al VI-lea al Marocului in care isi declara "deplina solidaritate" cu poporul marocan dupa cutremurul mortal care a indoliat regatul, noteaza AFP, potrivit Agerpres."In calitate…

- Premierul Marcel Ciolacu are programate, vineri, o serie de intalniri cu oficiali europeni la Bruxelles. Discuțiile vor viza, in primul rand, printre altele, reformele asumate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Agenda premierului include intalniri cu presedinta Comisiei Europene…

- La urmatorul summit UE va fi discutata aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova Sefii de stat si de guvern vor discuta la urmatorul summit UE, care va avea loc in octombrie, problema aderarii Ucrainei si a Republicii Moldova la UE - a declarat șeful Consiliului European, Charles Michel, luand cuvantul…

- Generalul Abdourahmane Tiani, comandantul garzii prezidentiale din Niger care l-a arestat pe presedintele ales Mohamed Bazoum, s-a proclamat vineri sef al statului, transmit Reuters si dpa. Bazoum, ales in 2021, a fost arestat miercuri in palatul prezidential din Niamey. In aceeasi seara, zece ofiteri…

- Imediat, președintele Klaus Iohannis, declarații de ultim moment inainte de sumitul UE - CELAC de la Bruxelles - LIVE. Luni și marți, președintele Klaus Iohannis va fi prezent la al treilea Summit al Uniunii Europene și Comunitații Statelor Latino-Americane și Caraibiene (UE - CELAC), care se va desfașura…