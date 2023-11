Stiri pe aceeasi tema

- Terminalul Rafah, care leaga Fasia Gaza de Egipt, s-a redeschis luni pentru a permite evacuarea strainilor si a celor cu dubla cetatenie blocati in micul teritoriu palestinian asediat si bombardat de Israel dupa atacul gruparii islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie,

- Razboi Israel – Hamas. Alte doua persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, sunt ostatici in Fașia Gaza a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. Numarul total al romanilor luati ostatici de Hamas a ajuns astfel la 6 iar bilantul romanilor ucisi este de 5. MAE anunța ca alți doi cetațeni cu dubla…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat vineri, 3 noiembrie, ca inca doi cetațeni cu dubla cetatenie, israeliana si romana, care au domiciliul in statul Israel, sunt ținuți ostatici in Fașia Gaza de catre luptatorii gruparii islamiste palestiniene Hamas."In continuarea informațiilor transmise…

- Ministerul Afacerilor Externe a comunicat ca, in contextul situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, in urma verificarilor efectuate de catre autoritațile romane, pe baza informațiilor transmise de catre autoritațile israeliene, inca doi cetațeni cu dubla

- Ministerul Afacerilor Externe a comunicat ca, in contextul situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, in urma verificarilor efectuate de catre autoritațile romane, pe baza informațiilor transmise de catre autoritațile israeliene, inca un cetațean cu dubla

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi, 2 noiembrie, ca inca un cetatean cu dubla cetatenie, israeliana si romana, care are domiciliul in Statul Israel, este ținut ostatic de catre Hamas in Fasia Gaza."In continuarea precizarilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Externe in contextul…

- Guvernul israelian afirma ca presiunea exercitata asupra Hamas a determinat gruparea palestiniana sa puna in libertate doua femei americane rapite din Israel in timpul atacului de acum doua saptamani. Un consilier al premierului Netanyahu a declarat ca cele doua au fost eliberate neconditionat, iar…

- MAE anunta vineri ca a fost confirmat decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Israel. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cu regret ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetatenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel,…