Razboi Israel – Hamas. Presati de posibila invazie terestra a Israelului in Fasia Gaza, teroristii Hamas au eliberat seara trecuta doua femei, mama si fiica, rapite inca de la inceputul razboiului. Israelul anunta ca cei mai multi dintre ostaticii din Gaza sunt inca in viata. Intre timp, primele camioane cu ajutoare au intrat in Gaza.