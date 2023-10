Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat miercuri, 18 octombrie, ca Israelul a fost de acord ca asistența umanitara sa poata intra in Fașia Gaza dinspre Egipt, avertizand ca orice incercare a Hamas de a fura ajutorul ar ilustra faptul ca nu are "nicio preocupare pentru bunastarea poporului palestinian",…

- Presedintele american Joe Biden va pune 'intrebari dificile' in intalnirile pe care le va avea cu lideri israelieni in deplasarea sa in Orientul Mijlociu, care a fost deja bulversata de o lovitura asupra unui spital din Fasia Gaza, in care au murit sute de palestinieni, transmite Reuters. Biden merge…

- Atacul de miercuri dimineața a fost respins dupa ce armata aeriana a reușit sa intercepteze cele doua drone inainte ca acestea sa poata lovi, relateaza Reuters.Oficialii americani, care au vorbit sub rezerva anonimatului, au refuzat sa spuna pe cine suspecteaza ca se afla in spatele atacului, dar acesta…

- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- UPDATE Armata israeliana a negat marți responsabilitatea pentru atacul asupra spitalului din Gaza, susținand ca informațiile militare au sugerat ca spitalul a fost lovit in timpul unei lansari eșuate de racheta de catre grupul militar Jihad Islamic Palestinian, scrie Reuters.UPDATE Președintele palestinian…

- Aproximativ 240 de cetateni romani din Palestina, cu dubla cetațenie, așteapta la granița cu Egiptul sa poata fi evacuați. Sunt cei care au cerut autoritatilor romane ajutor, precizeaza surse guvernamentale. Autoritatile romane sunt in contact cu acestia si sunt gata sa le ofere transportul cu autocare…

- Presedintele american Joe Biden a declarat, duminica, ca este de parere ca gruparea militanta Hamas trebuie eliminata. In același timp, Joe Biden susține ca trebuie sa se gaseasca o cale pentru un stat palestinian și a avertizat Israelul ca o invazie in Fașia Gaza ar reprezenta o greșeala. Inalti oficiali…

- Președintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu premierul irakian Mohammed al-Sudani, și-a exprimat regretul fața de inrautațirea situației din Israel, numind-o un exemplu al eșecului politicii SUA in Orientul Mijlociu, scrie agenția rusa de presa Interfax.„Și criza ucraineana continua și, din pacate,…